Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Bang & Olufsen anunciou seu primeiro par de fones de ouvido esportivos sem fio verdadeiros - o Beoplay E8 Sport.

Os novos fones de ouvido esportivos estão disponíveis no início de julho por US $ 350 / £ 300 e vêm em azul oxigênio (parece turquesa para nós) e preto.

Fomos grandes fãs da série E8 de verdadeiros fones de ouvido sem fio nos últimos dois anos e, na versão de segunda geração , elogiamos a nova porta USB-C, a qualidade do som e os recursos de carregamento sem fio.

Como seria de esperar de um par de fones de ouvido esportivos, os novos E8 são à prova de água e de suor - de fato, a resistência à água suporta as instruções de água por até uma hora e meia.

Eles ficam dentro de um estojo de carga de borracha e silicone texturizado que também usa alumínio. A mesma qualidade de som E8 está em oferta aqui, diz Bang e Olufsen, e esperamos testar isso em nossa análise. Você obterá cerca de sete horas de tempo de reprodução com os fones de ouvido, enquanto há mais três cargas de energia no case.

Criticamos a capacidade do E8 de ficar em nossos ouvidos um pouco - e, portanto, estaremos interessados em ver como isso funciona com esse conjunto esportivo. Porém, cinco tipos e tamanhos de ponta auricular devem ajudar com isso.

Também não estávamos tão entusiasmados com os controles de tocar e deslizar, e estes são novamente oferecidos para alternar entre faixas, atender chamadas e ativar o Modo Transparência. Então, novamente, estamos interessados em ver como é que isso acontece em uma corrida!