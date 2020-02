Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Bang e Olufsen parecem estar trabalhando em fones de ouvido sem fio verdadeiros , como evidenciam os arquivos da Federal Communications Commission.

Os registros recentes são de um modelo a ser anunciado ainda a ser anunciado, o Beoplay H95, que sugere que os fones de ouvido podem ser um acompanhamento ou talvez um irmão da linha de fones de ouvido Beoplay H9, que oferece recursos de cancelamento de ruído. Os diagramas nos arquivos também sugerem seu design oval.

Porém, há pouco mais a ser coletado desses documentos. Eles não revelam especificações ou recursos. Informações sobre as cores em que podem estar disponíveis ou mesmo quando podem ser liberadas estão, é claro, ausentes dos documentos. Mas os registros da FCC normalmente precedem os anúncios oficiais do produto em apenas algumas semanas e às vezes meses, então é seguro assumir que os fones de ouvido podem ser lançados iminentemente.

A Pocket-lint revisou o Beoplay H9 no outono passado e descobriu que eles representam os melhores fones de ouvido Bluetooth. Como dissemos nas duas iterações anteriores do H9 antes - embora seja muito fácil criticar os ouvidos de Bang e Olufsen por seu custo -, sua qualidade de som épica, conforto supremo, qualidade de construção adorável e as notáveis capacidades da bateria valem a pena. etiquetas de preço premium.

Os H9s de terceira geração, lançados em maio de 2019 por US $ 500, talvez o H95 seja lançado nesta primavera pelo mesmo preço.