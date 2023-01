A Audio-Technica revela os primeiros fones de ouvido do mundo projetados especificamente para serpentinas ao vivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No CES 2023 a Audio-Technica revelou dois novos fones de ouvido - o ATH-M50xSTS e o ATH-M50xSTS-USB, ambos projetados especificamente para streamers ao vivo.

Em um mundo onde o número de pessoas procurando entrar na criação de conteúdo e streaming ao vivo está em constante crescimento, há claramente uma necessidade de mais equipamento de streaming. Estes fones de ouvido são projetados para oferecer tudo o que as serpentinas precisam em um único pacote conveniente.

Estas adições à linha Audio-Technica são projetadas com os mesmos drivers de alta qualidade de 45mm de grande abertura que você encontrará nos fones de ouvido ATH-M50x da Audio-Technica.

A empresa diz que estes são a escolha dos melhores engenheiros e profissionais de áudio, pois proporcionam uma clareza de áudio excepcional, juntamente com uma resposta de graves profunda e satisfatória. Só isso deve torná-los uma boa escolha para qualquer jogador, mas é a configuração do microfone que os diferencia das serpentinas.

Ambos os fones de ouvido vêm equipados com um microfone com cápsula condensadora cardióide que foi adotado dos microfones da empresa da série 20. Em outras palavras, você está adquirindo um microfone que é comparável a um microfone autônomo premium.

A Audio-Technica diz que isto resulta em uma captação de voz com qualidade de estúdio satisfatória, sem ruídos de fundo incômodos. O design flexível do braço da lança também permite que você o coloque facilmente na posição perfeita ou o vire para fora do caminho para silenciá-lo.

Curiosamente, o ATH-M50xSTS vem equipado com uma tomada para fone de ouvido de 3,5 mm e um conector para microfone XLR, de modo que você pode usá-lo com uma interface de áudio ou mixer (como o Rodecaster Pro 2), que é a escolha ideal para serpentinas que procuram misturar várias fontes de áudio.

Enquanto o ATH-M50xSTS-USB oferece a opção de áudio de alta resolução com um conversor A/D de alta qualidade que oferece uma taxa de amostragem de até 24-bit/96 kHz. Este também é plug-and-play e funciona tanto com PC quanto com Mac.

Estes fones de ouvido também vêm com uma escolha de fones de ouvido incluídos como padrão. Você pode usar os fones de ouvido M50x para maior isolamento sonoro ou os que misturam malha e couro falso para maior conforto e respirabilidade.

Ambos são lançados hoje, mas estarão disponíveis na Audio-Technica em fevereiro. O ATH-M50xSTS venderá no varejo por £169 ou euros, enquanto o ATH-M50xSTS-USB lhe dará um retrocesso de £199 ou euros229.

Escrito por Adrian Willings.