(Pocket-lint) - A Audio-Technica anunciou um novo par de fones de ouvido que são seus primeiros a serem feitos de madeira. E essa não é nem mesmo a parte mais interessante.

Você pensaria que se a Audio-Technica fosse anunciar fones de ouvido de madeira, isso provavelmente seria o começo e o fim da história. Mas com o ATH-WB2022, ele quase não arranha a superfície. Claro, estas coisas são de fato feitas de madeira, o que faz deles os primeiros fones de ouvido sem fio deste tipo a levar o famoso nome da Audio-Technica. Mas o que realmente capta a imaginação é o "equilíbrio esquerda-direita verdadeiramente independente".

O que é isso, você pergunta? Em sua forma mais simples, significa que estes fones de ouvido sem fio manterão os canais esquerdo e direito de seu áudio totalmente separados. Você pode pensar que todo som estereofônico faz isso, mas aparentemente não. Os audiófilos lhe dirão que coisas como o crosstalk acontecem, enlameando as águas auriculares, por assim dizer. Se você quer o melhor som, você precisa de equilíbrio.

Esse equilíbrio é bastante padrão em fones de ouvido com fio, mas não no mundo dos wireless. Portanto, quando a Audio-Technica começa a falar em ter baterias separadas para os canais esquerdo e direito, você sabe que está no negócio.

Além do som e da madeira, a Audio-Technica envolveu os fones de ouvido em Alcântara como seu carro de corrida favorito, e nos dizem para esperar uma vida útil de bateria de cerca de 20 horas a partir de uma carga. Precisaremos testar isso por nós mesmos quando essas coisas forem à venda, o que nos dizem que acontecerá no início do próximo ano.

E depois, há o preço. A Audio-Technica diz que o ATH-WB2022 custará £2599,99 / EUR3000 / $2700, o que é muito. Mas, se você está interessado naquele áudio equilibrado e quer se livrar daquele cabo, estas coisas podem valer cada centavo.

Escrito por Oliver Haslam.