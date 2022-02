Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Audio-Technica anunciou um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo sem fio que oferecem até 20 horas de reprodução contínua com uma única carga. E há até 30 horas adicionais de carga no estojo.

A empresa também afirma que seu par Audio-Technica ATH-CKS50TW está entre os mais leves e confortáveis, mas ainda se encaixa em um driver HD de 9 mm de grande diâmetro em cada ouvido para garantir que haja "graves profundos e poderosos".

Em termos de outras especificações e recursos, os fones de ouvido vêm com conectividade Bluetooh 5.2 com suporte Qualcomm aptX Adaptive Audio, tecnologia Truewireless Mirroring para transmissão independente para cada botão simultaneamente para menor latência e são habilitados para Google Fast Pair para fácil conexão a um dispositivo Android .

Os botões têm certificação IPX4 para prova de água e suor, podem ser executados independentemente um do outro, para que você ainda possa ouvir música ou fazer chamadas usando apenas um deles e pode ser multipareado com vários dispositivos.

Além das 50 horas combinadas de duração da bateria, o carregamento rápido está disponível com 10 minutos de carga, proporcionando até 90 minutos de tempo de reprodução. Também é importante observar que, com o cancelamento de ruído ativo ativado, a vida útil da bateria pode ser menor. Por exemplo, os próprios botões duram até 15 horas com o ANC ativado.

Os fones de ouvido ANC sem fio verdadeiros Audio Technica ATH-CKS50TW estão disponíveis agora, ao preço de £ 149,99 no Reino Unido, € 169 na Europa Central e US $ 218 nos EUA.

Escrito por Rik Henderson.