(Pocket-lint) - A Audio-Technica lançou um par estiloso de fones de ouvido sem fio . Embora não tenham alguns recursos premium, eles custam bem menos de US $ 100.

Chamados de ATH-SQ1TW, esses "verdadeiros fones de ouvido sem fio" possuem drivers de 5,8 mm e um modo de baixa latência, o que significa, de acordo com a Audio-Technica, que suas músicas, jogos e vídeos estarão sempre sincronizados e entregues aos seus ouvidos com som nítido e poderoso.

Você também poderá ouvir sua própria voz e ruídos ambientais, se necessário, com o recurso de audição da empresa. Dito isso, os novos fones de ouvido da empresa japonesa parecem não ter cancelamento de ruído ativo.

Ainda assim, eles são acessíveis e a Audio-Technica promete que eles oferecem um som sólido. O ATH-SQ1TW também supostamente fornece 6,5 horas de reprodução, com 13 horas adicionais do case de carregamento incluído, para um total de 19,5 horas. Isso os torna perfeitamente adequados para o uso diário.

Eles apresentam um design quadrado à prova de respingos equivalente ao IPX4, que está disponível em seis acabamentos: mirtilo, caramelo, picolé, bolinho, preto e branco. As cores Blueberry, Caramel e Cupcake são exclusivas do site da Audio-Technica no lançamento. Os outros estarão disponíveis para compra em outro lugar.

Se alguma dessas coisas lhe interessar, o ATH-SQ1TW agora está disponível nos EUA e no Reino Unido. Eles custam $ 79 / £ 79,99 / € 89.

