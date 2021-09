Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No momento, tudo funciona na Audio-Technica. Apenas uma semana depois de revelar os novos fones de ouvido sem fio ATH-M50xBT2 , a empresa japonesa revelou uma edição limitada do modelo Lantern Glow do antigo ATH-M50x .

Chamada de ATH-M50xMO, a cor dessas latas sobre a orelha foi selecionada por fãs da AT de todo o mundo - com cerca de 40 por cento de um grupo de 13.000 eleitores escolhendo o acabamento dourado / laranja Lantern Glow.

Os fones de ouvido M50 foram lançados originalmente em 2007. É por isso que a especificação do M50xMO é mais elegante do que muitas ofertas mais atualizadas - na verdade, não há conectividade sem fio aqui, é tudo sobre a conexão com fio (há três cabos incluídos) e designação de estúdio.

Em termos de especificações, essas latas AT compreendem dois drivers de 45 mm, montados em fones de ouvido giratórios de 90 graus, que também podem ser dobrados para facilitar o transporte. Apesar do acabamento em grande parte plástico, o conforto é garantido pelo que a Audio-Technica chama de "protetor de ouvido e material de faixa de cabeça de nível profissional" - e dado o quão bem o M50x anterior se manteve em nossa experiência, não temos dúvidas disso.

O ATH-M50xMO já está disponível por £ 149,99 / € 169. Se você estiver mais ansioso para esperar pelos fones de ouvido mais novos, no entanto, uma edição especial ATH-M50xBT2MO também chegará mais tarde em 2021 (preço TBC por aquele).