Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Audio-Technica lançou um novo par de fones de ouvido sem fio nos EUA, Reino Unido e Europa. Chamados de ATH-M50xBT2, eles são uma nova iteração dos fones de ouvido de estúdio ATH-M50.

Lançado pela primeira vez em 2007, o ATH-M50 original é um dos fones de ouvido icônicos mais populares da Audio-Technica. O próximo na série M aclamada pela crítica foi o M50x em 2014. Em nossa análise desses fones de ouvido , dissemos que eles tinham áudio over-ear exemplar com uma audição alta, clara e natural em toda a frequência.

Agora, as latas da série M de última geração são as ATH-M50xBT2. Eles oferecem uma duração de bateria de 50 horas e a capacidade de ser superada por 3 horas graças a uma carga rápida de 10 minutos. Outro recurso importante é o suporte integrado para Alexa. Eles também trazem microfones duplos com tecnologia de formação de feixes. A Audio-Technica disse que o áudio também foi atualizado com o DAC de áudio avançado AK4331 e um amplificador de fone de ouvido interno dedicado, o que resulta em um "som nítido e de alta fidelidade".

Se alguma dessas coisas lhe interessar, os ATH-M50xBT2 estão disponíveis a partir de 18 de agosto de 2021 no site da Audio Technica . Eles custam £ 179,99 no Reino Unido e US $ 199 nos EUA.

Os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído (ANC) 2021 para bloquear o ruído quando você está trabalhando em casa Por Mike Lowe · 19 Agosto 2021

