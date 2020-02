Audio-Technica lança fones de ouvido de madeira mais impressionantes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Audio-Technica revelou os mais recentes chapéus de coco para sua linha de fones de ouvido de madeira - o Kokutan e o Asada Zakura.

A madeira há muito tempo é usada em fones de ouvido, é claro, e esses modelos montados à mão da fábrica de Tóquio da Audio-Technica.

A Audio-Technica há muito tempo usa uma variedade de madeiras em seus fones de ouvido, incluindo cores alegres e teca. Desta vez, ele escolheu o ébano listrado e o ostrya japonica com o nome fantástico.

O carro-chefe Kokutan possui drivers de 53 mm e circuitos magnéticos da Permendur para criar um amplo campo sonoro e custa £ 1.700 e recebe o nome do nome japonês de ébano. A madeira de alta densidade é conhecida por suas propriedades tonais e também é usada na fabricação de pianos e instrumentos de sopro.

O acabamento com meio brilho foi projetado para mostrar o que há de melhor - a Audio-Technica diz que a aparência mudará com o tempo.

Esses fones de ouvido apresentam o DADS (Sistema de amortecimento de ar duplo) da Audio-Technica, que separa a caixa em duas câmaras acústicas para obter graves mais suaves.

O Asada Zakura custa £ 1.300 e tem um acabamento vermelho quente. Novamente eles usam drivers de 53 mm. Esta madeira rara em particular destina-se a produzir médias e altas mais nítidas.

Ambos os fones de ouvido estão fazendo sua estréia na Europa no The Bristol Hi-Fi Show, atualmente em andamento no hotel Marriott City Centre, em Bristol, Reino Unido.