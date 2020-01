Audio-Technica apresenta fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ATH-ANC300TW

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Audio-Technica não é estranha aos verdadeiros fones de ouvido sem fio, mas agora revelou um par com cancelamento de ruído na CES 2020 .

Os novos fones de ouvido de US $ 249 / £ 209 ficam acima dos outros verdadeiros fones de ouvido sem fio da Audio-Technica e diminuem o preço do AirPods Pro da Apple no Reino Unido (embora seja igual nos EUA).

O ATH-ANC300TW utiliza a tecnologia de cancelamento de ruído QuietPoint estabelecida pela Audio-Technica. Assim como outros canceladores de ruído, cada fone de ouvido contém dois microfones (um atrás do motorista e outro dentro do tubo) que captam o ruído ao seu redor.

Além de oferecer suporte ao Bluetooth 5.0, eles são equipados com o TrueWireless Stereo Plus da Qualcomm para streaming confiável para ambos os botões simultaneamente. Como eles são alimentados pela Qualcomm, também há suporte para o aptX HD.

A duração da bateria é um pouco melhor do que muitos rivais, com 4,5 horas e 13,5 horas extras a partir do estojo de carregamento.

São usados drivers revestidos de carbono de 5,8 mm, portanto, espere que eles consigam dar um toque de áudio decente, certamente comparado a muitos outros fones de ouvido sem fio no mercado.

Os fones de ouvido funcionam em conjunto com o aplicativo móvel Audio-Technica, que permite escolher entre predefinições definidas; avião, on-the-go e escritório / estudo. Você também pode verificar a vida útil da bateria e obter uma correção na localização dos fones de ouvido, se um tiver sido extraviado.

Em outras notícias da Audio-Technica na CES 2020, a empresa exibiu uma nova plataforma giratória acionada por correia AT-LPW50PB preta brilhante, com preço de US $ 399 / £ 379.