(Pocket-lint) - Como um orgulhoso novo proprietário de AirPods ou AirPods Pro, você provavelmente está aprendendo todas as diferentes dicas e truques para tirar o máximo proveito de seus fones de ouvido Apple. E depois de usá-los o dia todo, você provavelmente vai querer ver quanta vida eles ainda têm. Felizmente, você pode verificar facilmente a porcentagem de bateria dos AirPods com um iPhone, iPad, ou Mac.

Como verificar a vida útil da bateria de seus AirPods ou AirPods Pro

Você tem algumas opções diferentes para verificar a duração da bateria de seus AirPods ou AirPods Pro. Seja qual for o método que você preferir, todos são rápidos e podem ser feitos em segundos.

iPhone ou iPad

Antes de verificar a porcentagem da bateria de seu AirPods, certifique-se de que eles já foram emparelhados com seu iPhone ou iPad e que o Bluetooth está habilitado em seu telefone ou tablet. Uma vez que isso esteja definido, tudo o que você tem que fazer é abrir sua caixa de AirPods com seus fones de ouvido dentro e segurar a caixa perto de seu iPhone ou iPad. Depois, basta esperar alguns segundos para ver o estado de carga de seus AirPods.

Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em seu iPhone ou iPad. Você pode fazer isso através do Centro de Controle ou do menu Configurações. Com os AirPods dentro de seu estojo, segure-o perto do iPhone ou iPad e abra o estojo. Um pop-up deve aparecer em seu dispositivo mostrando a duração da bateria dos AirPods e sua caixa.

Quando a bateria do seu AirPods estiver fraca, você receberá uma notificação na tela do seu iPhone ou iPad. Você receberá notificações a 20, 10 e 5%. Você também pode ouvir um som em um ou ambos os AirPods quando a carga da bateria estiver baixa. É um tom que se apaga quando a carga da bateria está em 10 por cento. Ele se desligará uma segunda vez antes que os AirPods se desliguem.

Deseja usar o widget da bateria? Se você quiser ver a porcentagem da bateria de seus AirPods enquanto os usa, você também pode usar o widget Bateria. A bateria de seu iPhone e tudo que estiver conectado a ele - incluindo seus AirPods - aparecerá neste widget. Para obter o widget, passe para a direita na tela inicial de seu iPhone ou iPad, e depois toque em Editar na parte inferior da página. De lá, toque no ícone + no canto da tela. A seguir, vá para a lista de widgets e toque em Baterias. Você pode então escolher o tamanho do widget e colocá-lo em sua tela.

Mac

Você também pode verificar o status de carga de seus AirPods com um Mac.

Abra a tampa de sua caixa de AirPods ou tire seus AirPods da caixa. Clique no ícone Bluetooth na barra de menu do seu Mac. Passe o ponteiro por cima de seus AirPods no menu. Você verá a duração da bateria exibida.

A caixa do AirPods indica a duração da bateria?

Mais ou menos. Quando a luz LED na frente da caixa do seu AirPods piscar na cor verde, ou a caixa ou o interior do AirPods estão totalmente carregados. Se o LED for laranja, no entanto, eles não estão totalmente carregados.

Precisa de mais ajuda?

A Apple tem aqui uma página de suporte para verificar a vida útil da bateria de seus AirPods. A Pocket-lint também tem um guia separado com mais dicas e truques de AirPods aqui.

Escrito por Maggie Tillman.