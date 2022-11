Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tentando descobrir como conectar seus AirPods a um Chromebook? Ou como desconectá-los? Os AirPods combinam muito bem com os produtos Apple, mas com outros dispositivos de outros fabricantes, como os Chromebooks, pode não parecer tão intuitivo. Felizmente, na verdade é fácil emparelhar AirPods com um Chromebook - ou com qualquer laptop, aliás - através do menu de configurações Bluetooth do laptop. A Pocket-lint detalhou cada passo, independentemente do modelo de seu AirPods e do fabricante que produz seu Chromebook.

Leva apenas alguns segundos para ser feito.

Como conectar o AirPods ao Chromebook

Antes de começar

Para obter os melhores resultados, reinicie seu Chromebook. E certifique-se de que seus AirPods (se estiverem conectados a um iPhone ou dispositivo próximo) não estejam tocando nenhum som de um aplicativo de música ou vídeo. Estas etapas são importantes porque, caso contrário, você poderá ter problemas. Ou, se você estiver tendo problemas de conexão, então fazer isso pode ser o truque que você precisa para finalmente emparelhar seus AirPods com um Chromebook.

Primeiro passo: Ligue o Bluetooth em seu Chromebook

Primeiro, vamos garantir que o Bluetooth esteja habilitado em seu laptop.

Ligue o seu Chromebook. Vá para o Menu e procure o ícone Rede. Ele deve aparecer ao lado da porcentagem da bateria e do relógio. Ele exibe opções para Wi-Fi, Bluetooth, notificações, e muito mais. De dentro da Rede, selecione Bluetooth. Ative a conexão Bluetooth se estiver desativada. Quando o Bluetooth estiver ligado, o Chromebook procurará automaticamente por dispositivos sem fio.

Segundo passo: Coloque seus AirPods perto de seu Chromebook

Coloque seus AirPods em seu estojo de carga perto de seu Chromebook. Certifique-se de que os AirPods sejam carregados, e que fiquem a menos de 20 pés do Chromebook para manter uma conexão Bluetooth.

Terceiro passo: Emparelhe seus AirPods ao seu Chromebook via Bluetooth

Se seus AirPods não aparecerem automaticamente na lista Bluetooth do seu Chromebook, pressione e segure o botão Setup na parte de trás da caixa do AirPods. Eles devem ser detectados em breve. Em seguida, da lista de Dispositivos disponíveis para Bluetooth, selecione os AirPods. Confirme quaisquer avisos que aparecerem na tela do seu Chromebook. Quando estiver pronto, seus AirPods serão emparelhados com o Livro Cromado.

Como saber se seus AirPods estão conectados ao seu Livro Cromado

Uma vez emparelhado, a luz LED na caixa de seu AirPods ficará verde, e o status nas configurações Bluetooth do Chromebook aparecerá como conectado ao AirPods. Você pode então usar os AirPods para ouvir todo e qualquer áudio que venha de seu Chromebook até que você os desconecte do laptop.

Como desconectar os AirPods do Chromebook

Para desligar rapidamente seus AirPods de seu Chromebook, basta desligar a conexão Bluetooth do Chromebook. Ou, você pode pressionar e segurar o botão Par na parte de trás da caixa do AirPods.

Quais modelos de AirPods podem ser conectados a um Chromebook?

Você pode conectar qualquer modelo Apple AirPods - os AirPods, AirPods Pro, AirPods Max - e todas as suas gerações desde a primeira até a última com um Chromebook.

Quais Chromebooks podem ser emparelhados com AirPods?

Você pode emparelhar qualquer laptop Chromebook com uma conexão Bluetooth com os AirPods e AirPods Pro, bem como com os fones de ouvido AirPods Max.

