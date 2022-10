Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou o Airpods Pro (2ª geração) no início de setembro, trazendo com eles um projeto semelhante aos seus antecessores, mas um novo chip, melhor cancelamento de ruído e novos controles de toque de volume.

Os AirPods Pro 2 têm um sensor de toque na haste, que permite o controle de volume quando você desliza para cima e para baixo, assim como jogar, pausar e alternar entre os modos Cancelamento de Ruído e Transparência.

O gesto em si é um pouco complicado inicialmente - recomendamos colocar o polegar atrás do AirPod e deslizar com o dedo indicador - mas uma vez que você pegar o jeito, é muito útil poder controlar o volume de seu AirPods Pro 2 movendo o dedo para cima e para baixo do sensor, em vez de ter que puxar seu iPhone para fora.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Mas nem todos vão querer controlar o volume em seus AirPods e se você não o fizer, você pode desligá-lo. Veja como.

Como desativar o controle por gestos de gesto de deslize de volume no AirPods Pro 2

Se você quiser desligar a capacidade de controlar o volume em seu AirPods Pro (2ª geração), passando para cima e para baixo no sensor de toque, siga estes passos:

Abra as configurações em seu iPhone Certifique-se de que você está executando iOS 16.1 ou posterior Certifique-se de que seus AirPods Pro 2 estejam conectados ao seu dispositivo Toque no menu AirPods Pro sob seu nome de ID da Apple na parte superior da tela Desça até 'Acessibilidade'. Alternar o 'Volume Swipe'.

squirrel_widget_12855649

Escrito por Britta O'Boyle.