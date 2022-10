Como desligar a caixa de carga do AirPods Pro 2 soa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quando a Apple lançou o AirPods Pro de segunda geração com cancelamento de ruído mais potente, ela também lançou um novo estojo de cobrança que tem um alto-falante. É suposto tornar o chamado AirPods Pro 2 mais fácil de encontrar, pois o estojo pode emitir sons quando você estiver rastreando-o com o aplicativo Find My da Apple. Mas os outros sons que ele pode fazer podem ficar irritantes depois de um tempo.

O que sons o estojo de carga do AirPods Pro 2 emite?

Além do "Find My ping" (que você pode acionar no aplicativo Find My sempre que quiser localizar o estojo de carga), o estojo de carga AirPods Pro de segunda geração da Apple - por padrão - emite um som quando você o conecta para carregar. Se você não gostar deste recurso e preferir o silêncio, é fácil desligá-lo para que o alto-falante do case seja usado exclusivamente para fins de rastreamento de localização.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como desligar o AirPods Pro 2 sons de carregamento da caixa de carga

Com seu AirPods Pro 2 conectado ao seu iPhone, abra o aplicativo Settings. Toque na opção AirPods perto da parte superior da próxima tela (você deve ver o nome de seu fone de ouvido). No próximo painel, você verá as configurações para controle de ruído, transparência adaptativa, detecção de ouvido e muito mais. Procure por Habilitar Sons de Caixa de Carregamento. Desative este recurso para parar os efeitos sonoros de carregamento do estojo.





Se você quiser ativar os sons de carga mais tarde, retorne ao mesmo menu e mude a chave de volta para verde



.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 30 Novembro 2021 A Black Friday e a Cyber Monday são o evento mais vendido do ano e algumas ofertas ainda estão disponíveis

Deseja saber mais?

Pocket-lint tem os seguintes guias sobre os AirPods se você quiser saber mais sobre os fones de ouvido sem fio da Apple:

Escrito por Maggie Tillman.