Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou a próxima geração de seus AirPods Pro durante um evento em setembro, e com eles, veio o lançamento de uma série de recursos, incluindo o Áudio Espacial Personalizado.

A empresa anunciou pela primeira vez o Spatial Audio em 2020, mas o Personalised Spatial Audio foi projetado para oferecer uma melhor experiência de audição, sintonizando a experiência de áudio e som ao seu ouvido.

Isto é tudo o que você precisa saber sobre o Áudio Espacial Personalizado, como ele funciona e como configurá-lo.

O que é Áudio Espacial Personalizado?

O Áudio Espacial Personalizado é uma extensão do Áudio Espacial da Apple e foi projetado para "sintonizar com precisão a experiência de som surround aos seus ouvidos".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A maneira como experimentamos e percebemos o som é diferente com base em cada indivíduo, pois todos nós temos ouvidos e cabeças diferentes. A idéia do Personlised Spatial Audio é adaptar o som ao seu perfil específico, a fim de proporcionar uma experiência mais imersiva que seja adequada para você.

A fim de experimentar o Áudio Espacial Personalizado, você precisará configurar um perfil usando seu iPhone.

Como configurar o Áudio Espacial Personalizado

Para configurar o Áudio Espacial Personalizado, você precisará ter conectado seus AirPods compatíveis (veja abaixo a que modelos isto se aplica) e você precisará ter seu iPhone à mão. Leva cerca de um minuto - se for o caso - e depois disso, seu perfil será sincronizado em todos os dispositivos conectados à sua ID da Apple.

Conecte seus AirPods Abrir configurações em seu iPhone Toque em seus AirPods - ele deve aparecer acima do Modo Avião no menu de configurações. Se você não o vir, tente abrir sua caixa de AirPods Quando estiver no menu de configuração de AirPods, desça até Áudio Espacial Personalizado Posicione seu rosto na moldura da câmera e pressione "Start Front View Capture". Mova sua cabeça em um círculo para mostrar todos os ângulos de seu rosto Pressione "Continuar". Posicione o lado direito da cabeça na moldura da câmera e afaste o cabelo e qualquer outra coisa da orelha Pressione "Start Right Ear Capture" (Iniciar Captura da Orelha Direita) Mova sua cabeça ligeiramente para a direita e para a esquerda para capturar todos os ângulos de sua orelha direita. Você ouvirá um som quando todos os ângulos forem capturados Pressione "Continuar". Posicione o lado esquerdo de sua cabeça na moldura da câmera e afaste os cabelos e qualquer outra coisa da orelha Pressione "Start Left Ear Capture" (Iniciar Captura da Orelha Esquerda) Mova sua cabeça ligeiramente para a direita e para a esquerda para capturar todos os ângulos de sua orelha direita. Você ouvirá um som quando todos os ângulos forem capturados Pressione "Concluído".

É isso aí. Uma vez completadas as etapas acima, seu perfil de Áudio Espacial Personalizado é configurado. Se você quiser desligá-lo, vá para Configurações em seu iPhone e toque em seus AirPods na lista. Você precisará então rolar para baixo para o Áudio Espacial Personalizado e tocar em "Parar de usar o Áudio Espacial Personalizado".

Com que AirPods é compatível o Áudio Espacial Personalizado?

Embora o Áudio Espacial Personalizado tenha sido anunciado com o AirPods Pro 2ª geração, o recurso é compatível com alguns dos outros AirPods do portfólio da Apple.

Você poderá experimentar o Áudio Espacial Personalizado com os seguintes AirPods:

É a Semana de Jogos de PC em associação com a Nvidia GeForce RTX Por Rik Henderson · 10 Maio 2022 A PC Gaming Week em associação com a Nvidia GeForce RTX está funcionando toda esta semana no Pocket-lint.

AirPods Max

AirPods Pro (1ª geração)

AirPods Pro (2ª geração)

AirPods (3ª geração)

Bate o Fit Pro

Escrito por Britta O'Boyle.