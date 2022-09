O novo AirPods Pro da Apple apresenta o chip H2, áudio espacial personalizado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple introduziu um novo par de AirPods Pro. A nova versão apresenta um processador integrado atualizado e drivers personalizados, assim como o novo Spatial Audio.

No coração do novo AirPods Pro está o processador personalizado atualizado chamado H2, que permitiu um punhado de novos recursos de cancelamento de ruído, áudio espacial e transparência.

Combinado com os drivers personalizados nos botões, a Apple afirma que você ouvirá muito mais clareza em múltiplas freqüências, portanto, eles devem oferecer uma melhor experiência de audição de música.

O chip atualizado também permitiu algo que a Apple chama de "áudio espacial personalizado", que pode usar uma imagem do seu canal auditivo para ajustar a mixagem de som de 360 graus para se ajustar aos seus ouvidos.

Além disso, os novos botões têm melhor cancelamento de ruído e podem remover até duas vezes mais ruído de seu ambiente do que o primeiro AirPods Pro. Isto é auxiliado ainda mais por um novo desenho da ponta do ouvido com uma melhor vedação passiva.

A Apple também melhorou o recurso de transparência que permite que você ouça o que está acontecendo ao seu redor, com um recurso de transparência adaptável que pode processar 48.000 vezes por segundo para ajustar a transparência, dependendo do que está acontecendo em sua vizinhança.

Como o AirPods Pro anterior, ele tem um controle de haste sensível ao toque para pular trilhas, pausar e alternar através dos modos ANC, mas agora também tem uma capacidade de gesto de deslizar para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o volume.

Quanto à bateria, agora você tem até 6 horas de reprodução de música fora da caixa, e até 30 horas incluindo a bateria na caixa de carga. Isso é cerca de 6 horas a mais do que a última versão.

O estojo de carga também foi atualizado de outras maneiras, oferecendo a capacidade de carregá-lo a partir de seu disco de carga Apple Watch, além de ser capaz de carregar Qi e MagSafe. Ele ainda tem - é claro - uma porta relâmpago para carregamento com fio.

Tem uma caixa de som embutida, que funciona com a FindMy para ajudá-lo a localizar os AirPods mais facilmente quando você os perde. Quando você o configura para tocar o som, ele pode tocá-lo mais alto, e cada botão também pode tocar o alerta FindMy individualmente.

Os novos AirPods Pro estão disponíveis para pré-encomenda a partir de 9 de setembro, com o início da expedição em 23 de setembro. Preço: $249.

Escrito por Cam Bunton.