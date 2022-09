Apple AirPods Pro 2 a ser lançado em 7 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple está realizando um evento no dia 7 de setembro e espera-se que seja um evento movimentado.

Ao lado dos modelos iPhone 14, a empresa também deverá anunciar três modelos Apple Watch no evento, incluindo um modelo robusto Watch Pro e parece que a próxima geração do AirPods Pro também será anunciada.

Mark Gurman da Bloomberg - que tem um grande histórico quando se trata de informações da Apple - disse que o sucessor do AirPods Pro, lançado em outubro de 2019, será revelado no evento Far Out.

Gurman não revelou mais informações sobre o Apple AirPods Pro 2 em sua newsletter Power On, embora tenha havido vários rumores em torno dos fones de ouvido sem fio durante os últimos meses.

Houve alguns relatos conflitantes sobre seu projeto, com alguns sugerindo que eles irão pela rota do Samsung Galaxy Buds e abandonarão o caule, enquanto outros disseram que eles se parecerão com os AirPods 3, mas com dicas.

Em termos de características, alguns rumores sugeriram que o AirPods Pro 2 poderia vir com características de monitoramento sanitário, tais como a capacidade de monitorar o ritmo cardíaco, detectar o movimento da cabeça e contar etapas. Também foi dito que o cancelamento de ruído irá melhorar ligeiramente e os sensores de luz ambiente estarão a bordo.

Um novo chip sem fio também é esperado, juntamente com melhorias na bateria. Você pode acompanhar todos os rumores do AirPods Pro 2 na corrida até o evento da Apple em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.