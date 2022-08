Os AirPods são à prova d'água? Resistência à água explicada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple mudou o jogo quando lançou o primeiro par de AirPods, tornando os verdadeiros fones de ouvido sem fio mainstream durante a noite, e você provavelmente verá alguns pares andando por qualquer rua movimentada nas capitais ao redor do mundo.

Uma grande pergunta que muitos usuários têm sobre os auriculares, no entanto, é se eles são à prova d'água - temos todas as respostas para você, discriminadas por cada modelo de AirPods no mercado. Basta encontrar seu modelo e você saberá se eles são à prova d'água.

O modelo AirPods mais sofisticado da Apple ainda é o AirPods Pro, que é intra-auricular e tem um cancelamento ativo de ruído para garantir que você se sinta borbulhando enquanto se movimenta ou se senta e relaxa com algumas músicas.

Eles também são o par que primeiro trouxe resistência adequada à água na mesa, com resistência à água IPX4. Isto significa que eles suportam salpicos de líquido e estão bem com o suor, mas isso não significa que sejam completamente à prova d'água.

Isso significa que submergi-los na água ainda será um negócio muito arriscado, portanto, nadar com eles está absolutamente fora da tábua.

Os mais novos AirPods do bloco são o modelo de terceira geração que adota o visual e a sensação do AirPods Pro, apenas sem a ponta dentro do ouvido e algumas outras características. Não há nenhum cancelamento ativo de ruído, por exemplo.

Eles têm, no entanto, a mesma classificação de resistência à água que os AirPods Pro, então você obtém novamente a resistência IPX4, tornando-os mais uma vez finos para exercício e uso em chuva leve. Mais uma vez, você vai querer evitar definitivamente submergí-los a qualquer momento.

Se continuarmos recuando no tempo, o modelo de segunda geração de AirPods, que ainda hoje está disponível para compra na Apple, foi lançado há tempo suficiente para que não tenha nenhuma classificação de resistência à água.

Isso significa que ele não tem nenhuma garantia de que irá lidar com suor, chuva ou salpicos de líquido, tornando-o um pouco frágil de tecnologia de áudio pelos padrões de hoje.

Finalmente voltando ao início, a imagem para os AirPods originais é, sem surpresa, a mesma da versão de segunda geração - você não encontrará aqui nenhuma resistência à água para falar. Mais uma vez, isso significa que não há salpicos ou suores cobertos.

Isto é de se esperar, dado que há quanto tempo a primeira versão dos AirPods saiu, então se você ainda estiver balançando um par original, você vai querer ser bastante cuidadoso.

