Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Colocamos fones de ouvido em talvez uma das áreas mais sujas de nosso corpo: Nossos ouvidos. Eles ficam suados e atirados com cera e precisam ser limpos. Se você possui um par de AirPods, AirPods Pro, ou mesmo AirPods Max, você pode ter notado algum acúmulo neles, mas talvez você esteja preocupado em danificar seu dispositivo Apple colocando água ou produtos químicos de limpeza neles. Eles são, afinal de contas, caros. Quem sabe o que vai afetá-los? Bem, a Apple sabe, e liberou documentação de suporte para clientes que procuram limpar com segurança seus fones de ouvido e fones de ouvido. Aqui estão os passos oficiais, diretamente da Apple.

Se você estiver procurando higienizar seus fones de ouvido e fones de ouvido Apple, estes são os únicos agentes de limpeza aprovados que você pode usar:

A Apple é específica sobre como você deve limpar fisicamente seus fones de ouvido e fones de ouvido. Abaixo estão os fundamentos, mas se também respondermos mais perguntas que você possa ter sobre como limpar seus AirPods, AirPods Pro, e AirPods Max mais adiante neste guia. Por exemplo, o que você deve fazer se as almofadas em seu AirPods Max estiverem manchadas? Você pode submergir seus protetores auriculares e fones de ouvido em produtos de limpeza? E quanto à água? Nós respondemos a tudo.

A Apple menciona sabonetes, xampus, condicionadores, loções, perfumes, solventes, detergentes, ácidos ou alimentos ácidos, repelentes de insetos, protetores solares, óleo e corantes capilares como possíveis produtos que podem manchar ou danificar seus fones de ouvido ou fones de ouvido. Se você estiver nessa situação, você pode limpar suavemente as superfícies externas de seus AirPods, AirPods Pro e AirPods Max usando lenços de álcool isopropílico, lenços de álcool etílico, ou lenços desinfetantes Clorox.

Para limpar sua caixa de carga AirPods e AirPods Pro, use um pano macio, seco e sem fiapos. Você pode umedecer levemente o pano com álcool isopropílico, mas novamente, não obtenha nenhum líquido na porta de carga. Se você precisar limpar o conector Lightning, use uma escova limpa, seca e de cerdas macias. Mas evite colocar qualquer coisa diretamente nas portas de carga.

Em seu AirPods Max, você também pode usar um pano macio, sem pêlos, seco ou ligeiramente molhado com água fresca. Mas nunca coloque seus fones de ouvido debaixo d'água. Você não pode obter líquido em nenhuma abertura. O mesmo vale para os seus AirPods. Se eles entrarem em contato com o líquido, incluindo o suor de um treino, limpe-os com um pano seco de microfibras. Se você precisar limpar o microfone e as malhas dos alto-falantes em seus fones de ouvido, use um cotonete de algodão seco.

Não use nenhuma solução de limpeza na malha do altifalante dos AirPods e AirPods Pro ou na malha da malha do dossel e almofadas de ouvido de seus AirPods Max.

Não. Não os coloque debaixo d'água. Você precisa evitar a entrada de umidade em qualquer abertura. Os AirPods (1ª e 2ª geração), a caixa de carga, o AirPods Max e a caixa Smart não são todos à prova d'água ou resistentes à água.

Se alguma água se acumulou na ponta da orelha de um de seus AirPods, a Apple disse para bater o AirPod em um pano macio, seco e sem fiapos com a abertura da ponta da orelha voltada para baixo para remover. Em seguida, retire as pontas das orelhas de cada AirPod e enxágüe as pontas das orelhas com água. Não use produtos de limpeza. Limpe as pontas das orelhas com um pano macio, seco e sem fiapos, e certifique-se de que as pontas das orelhas estejam completamente secas antes de recolocar as mesmas em cada AirPod.

Não. A Apple disse que você não deve usar produtos que contenham alvejante ou peróxido de hidrogênio.

Não. A Apple disse para não submergir seus AirPods, AirPods Pro, e AirPods Max em agentes de limpeza.

Se seus AirPods Max forem expostos a qualquer coisa que possa causar manchas ou outros danos, a Apple disse para limpá-los com um pano "levemente umedecido com água doce" e secá-los com um pano macio, seco e sem fiapos. Certifique-se de não colocar líquidos nas aberturas e nunca use objetos afiados ou materiais abrasivos para limpar seu AirPods Max. Você também não deve tentar usar seu AirPods Max até que eles estejam completamente secos após serem limpos.

Sim. A Apple realmente recomenda que você faça uma pequena solução e dá passos específicos sobre o que fazer a seguir. Em um recipiente limpo, misture 1 colher de chá (5 mL) de detergente líquido para roupa em 1 copo (250 mL) de água. Em seguida, você pode retirar as almofadas dos copos auriculares para limpar. Quando pronto, mergulhe um pano sem fiapos na solução de água com sabão, esprema-o um pouco e esfregue o pano nas almofadas e na faixa de cabeça suavemente por um minuto cada, disse a Apple.

Quando você limpar a faixa de cabeça, a Apple disse para segurar seu AirPods Max de cabeça para baixo para "evitar que o líquido flua para o ponto de fixação da faixa de cabeça". A Apple também recomendou que você limpe as almofadas e a faixa de cabeça com um pano separado que esteja ligeiramente umedecido com água fresca. Para secá-las, você deve usar um pano macio, seco e sem fiapos. Certifique-se de remover qualquer excesso de umidade, e depois coloque seu AirPods Max plano para secar por pelo menos um dia.

Não recolocar as almofadas em seus fones de ouvido até que estejam completamente secas e prontas para serem usadas novamente.

Claro, você pode limpar a caixa do seu AirPods Max Smart Case. Basta usar um pano macio, seco e sem fiapos. Você pode umedecer levemente o pano com álcool isopropílico. De qualquer forma, deixe o estojo secar, e nunca use materiais abrasivos sobre ele.

Verifique o centro de suporte da Apple para mais instruções sobre como cuidar de seus AirPods, AirPods Pro, e AirPods Max.

Escrito por Maggie Tillman.