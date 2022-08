A Apple pode não mudar para USB-C nos estojos AirPods até 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No próximo ano, a Apple poderá introduzir uma nova versão dos AirPods com um estojo de carga que suporte USB-C, de acordo com o respeitado analista da Apple, Ming-Chi Kuo. Mas isso significa que o caso deste ano teria um relâmpago.

Kuo é amplamente conhecido por prever com precisão o roteiro do produto Apple e, segundo ele, os consumidores não devem esperar USB-C no AirPods Pro 2. Há rumores de que a Apple lançará esses earbuds no final deste ano. Kuo acha que seu caso ainda pode ter uma porta relâmpago. Se você quiser um estojo AirPods com uma porta USB-C, você terá que esperar até 2023, disse ele. Tenha em mente, em maio, Kuo sugeriu que a Apple também está trabalhando em um iPhone com porta USB-C.

O iPhone USB-C também é esperado no próximo ano, então talvez a Apple planeje lançar ambos juntos como parte de uma troca final para o conector padrão da indústria. A empresa começou a mudar para o USB-C com o iPad.

Prevejo que a Apple lançará estojos de carregamento com capacidade USB-C para todos os modelos AirPods em 2023. Entretanto, o estojo de carregamento do novo AirPods Pro 2 lançado em 2H22 ainda pode suportar Lightning - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 9 de agosto de 2022

Tudo isso provavelmente devido a uma nova lei da UE que exigirá que todos os smartphones vendidos venham com suporte a USB-C até o outono de 2024. Não são apenas os telefones que serão afetados. Outros dispositivos eletrônicos que apresentam carga com fio, como tablets e câmeras fotográficas, também devem adotá-la. Se eles quiserem ser vendidos dentro dos países da UE, pelo menos. A legislação foi projetada para reduzir o desperdício eletrônico.

Ao usar o mesmo cabo e carregador entre dispositivos e gerações, ele até encolherá as embalagens, pois os produtos podem ser enviados sem nenhum dos dois dentro da caixa.

O repórter da Apple Mark Gurman disse recentemente que a Apple já está testando modelos de iPhone com USB-C. Como Kuo, ele também disse que esses dispositivos provavelmente não chegarão ao mercado antes de 2023, na melhor das hipóteses.

Escrito por Maggie Tillman.