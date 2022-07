Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um dos aspectos mais legais dos AirPods da Apple, AirPods Pro e AirPods Max é como eles são fáceis de encontrá-los se você os perder. É um benefício de ser um usuário incorporado no ecossistema Apple. Você pode localizá-los a partir de um dispositivo Apple, como um iPhone, iPad ou Mac, ou pode usar a web a partir de qualquer dispositivo. É incrivelmente fácil e leva apenas alguns segundos. Por isso, se você perdeu seus fones de ouvido ou acha que eles foram roubados, não tenha medo.

Você precisa de um iPhone ou iPad rodando a última versão do iOS ou iPadOS, juntamente com o aplicativo FindMy rodando em seu telefone ou tablet. Ou, você poderia usar um Mac ao invés de um dispositivo iOS. Há também o icloud.com na web.

De qualquer forma, você precisa de um par de AirPods ou AirPods Pro wireless earbuds ou AirPods Max, obviamente.

É fácil. Basta seguir estes passos:

Lance o aplicativo FindMy em seu iPhone, iPad ou Mac. Ou, você pode entrar no icloud.com para encontrar seu dispositivo.

Você pode usar o mapa para encontrar o último local conhecido. Selecione a guia Dispositivos. Isto mostrará todos os dispositivos que você tem registrados. Encontre seu AirPods ou AirPods Pro ou AirPods Max. Se os fones de ouvido estiverem na faixa Bluetooth, pressione 'Play Sound' para emitir um alarme. Você poderá então ouvir seus fones de ouvido sem fio e encontrá-los dessa forma.

Se seus AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max estiverem offline ou fora de alcance ou precisarem carregar, você poderá ver a última localização conhecida deles no aplicativo Find My, ou poderá ver "No location found" ou "Offline". Você não pode tocar um som para encontrá-los, mas pode ser capaz de obter direções para o local onde eles foram conectados pela última vez. Se eles entrarem on-line novamente, você pode obter uma notificação em seu iPhone ou iPad, ou Mac, que você usa com eles.

Se você tiver um iPhone 12 ou posterior, você pode configurar alertas para que, se você deixar seu AirPods (terceira geração), AirPods Pro ou AirPods Max para trás, você seja notificado.

Abra o aplicativo Find My. Vá para a guia Dispositivos, e escolha seu AirPods. Em Notificações, toque em Notificar quando for deixado para trás.

Consulte a página de suporte da Apple para mais detalhes sobre como encontrar seus AirPods, AirPods Pro, ou AirPods Max caso eles sejam roubados ou perdidos.

