Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou a terceira geração de seus AirPods padrão, que contam com a tecnologia Spatial Audio da empresa , já presente nos AirPods Pro e AirPods Max .

A terceira geração de AirPods foi redesenhada - tanto por fora quanto por dentro. Eles pegam emprestados detalhes de design do AirPods Pro, apresentando hastes mais curtas do que os AirPods de segunda geração e sensores de força para maior controle de suas ligações e música.

Por dentro, a Apple adicionou um driver de baixa distorção, que supostamente oferece graves potentes e "frequências nítidas e limpas".

Embora os AirPods de terceira geração não ofereçam cancelamento de ruído como os mais caros AirPods Pro, eles oferecem resistência à água e suor, bem como EQ adaptável.

Diz-se que também há uma vida útil da bateria mais longa - como você provavelmente esperaria. Diz-se que os AirPods de terceira geração oferecem seis horas de tempo de audição e um total de 30 horas de tempo de audição se você incluir os custos extras do estojo de carregamento sem fio, que agora também é compatível com MagSafe.

Tal como acontece com os AirPods anteriores, os AirPods de terceira geração têm a configuração rápida de um toque para dispositivos Apple e também alternam automaticamente entre todos os seus dispositivos Apple. Eles também são compatíveis com a rede Find My .

Os Apple AirPods de terceira geração estão disponíveis para pré-encomenda a partir de 18 de outubro por $ 179 nos EUA e £ 169 no Reino Unido, colocando-os entre os AirPods (2ª geração) e os AirPods Pro. Eles chegarão às lojas em 26 de outubro.

