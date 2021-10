Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com um relatório do Wall Street Journal, a Apple está trabalhando em um par de AirPods de alta tecnologia que incutirá recursos de saúde nos fones de ouvido que podem determinar quando sua postura está torta, informar se você está com febre e agir como um aparelhos auditivos com certificação médica e liberados por agências governamentais.

No tópico de postura, WSJ afirma que documentos internos da Apple mostram a empresa testando o uso de minúsculos sensores de movimento para rastrear se um usuário está ou não em pé ou sentado reto. Do contrário, eles provavelmente serão notificados no aplicativo Health e, potencialmente, poderão ser notificados em seus ouvidos quando suas costas começarem a arquear.

Quanto a um termômetro intra-auricular, há muito que se dizia que a empresa com sede em Cupertino estaria adicionando um sensor de temperatura no pulso em uma futura revisão do Apple Watch , talvez até mesmo no modelo da Série 8 do próximo ano.

A mudança para um monitor adicional em seu ouvido não parece muito improvável, especialmente considerando que a maioria dos termômetros médicos vendidos em lojas de saúde hoje usam o método intra-auricular.

Com relação aos AirPods centrados na saúde, no entanto, o relatório do WSJ observa que nenhum desses recursos é nem esperado para o “próximo ano”, então teremos que fixar 2023 como o primeiro antes de obter alguns fones de ouvido verdadeiramente de alta saúde.

Há também menção de que a Apple está buscando a aprovação oficial de uma agência governamental para classificar um futuro par de AirPods como aparelhos auditivos que tratam de perdas auditivas leves a moderadas.

No momento, o principal objetivo da empresa é a liberação do FDA. No entanto, as leis arcaicas em torno da certificação de aparelhos auditivos nos Estados Unidos estão atualmente sendo revisadas pelo governo federal, com a esperança de que em algum momento dos próximos 24 meses, novos regulamentos permitam que a Apple busque a aprovação.

