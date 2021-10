O Apple AirPods Pro 2 pode não chegar até o final de 2022, mas deve apresentar um cancelamento de ruído aprimorado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançará o AirPods Pro 2 no terceiro trimestre de 2022 com uma série de pequenas atualizações.

Essa é a última sugestão do vazador da indústria AppleLeaksPro, que, como mostrado no Tweet abaixo, atualizou um relatório anterior para observar que os fones de ouvido sem fio chegarão no final do ano que vem.

Anteriormente, o vazador sugeriu que a atualização sobre o AirPods Pro de primeira geração chegaria no quarto trimestre de 2021 ou no primeiro trimestre de 2022, mas agora foi revisado.

Não temos apenas uma data de lançamento especulativa, com vida útil da bateria aumentada, cancelamento de ruído aprimorado e sensores de luz ambiente, todos indicados para recurso no modelo de rumores.

Deixe-me atualizar este relatório. Não virá até o terceiro trimestre de 2022 https://t.co/O3FNmnS4S2 - LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 7 de outubro de 2021

Como o preço de varejo da geração atual, também foi indicado que o AirPods Pro 2 chegaria com um preço de US $ 249. E, como uma observação lateral, recentemente vimos o AirPods Pro cair abaixo da marca de $ 200 / £ 200 pela primeira vez.

Nenhuma razão para o suposto atraso foi fornecida no tweet de atualização do relatório inicial, o que, é claro, deixa as coisas muito abertas à interpretação. Pode ser uma mudança de regulamento na estratégia de lançamento da Apple, ou talvez até mesmo uma tragédia da contínua escassez de chips eletrônicos.

Porém, como acontece com quaisquer vazamentos e rumores dessa natureza, também é muito possível que todas essas informações sejam simplesmente imprecisas.

Ainda estamos muito longe da data de lançamento agora rumores, afinal, e muito também pode mudar entre agora e então.

O que diríamos, porém, é que os recursos atualizados discutidos no relatório inicial do AppleProLeaks seguem o que vimos com a atualização do AirPods 2 e, portanto, não podem ser descartados neste estágio.

Estaremos registrando todos os rumores do AirPods Pro 2, então fique ligado para mais informações nos próximos meses.