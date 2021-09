Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O evento California Streaming da Apple veio e se foi, com atualizações para a linha do iPhone , o iPad e o Apple Watch . No entanto, as notícias sobre os próximos AirPods 3 não foram anunciadas - apesar do fato de que vários vazamentos notáveis da Apple apontaram o evento como uma possível oportunidade de revelação.

Independentemente disso, relatórios adicionais parecem indicar que a Apple está preparando mais um evento no final do mês de setembro para apresentar uma nova linha de modelos de MacBook Pro reprojetados de 14 e 16 polegadas, ao lado de um iMac de silicone maior da Apple e, é claro, um novo AirPods.

A informação sobre os AirPods 3 já em produção vem do Digitimes , que em seu relatório de acesso pago detalha como a empresa de Cupertino já começou a receber remessas finalizadas dos novos fones de ouvido pelos fornecedores.

Pelo menos no papel, parece mais lógico introduzir um conjunto redesenhado de AirPods junto com a nova série do iPhone 13, sempre ligeiramente redesenhada, considerando que os AirPods originais foram introduzidos pela primeira vez junto com o iPhone 7 em 2016, quando a Apple decidiu eliminar o fone de ouvido jack de seus dispositivos.

Como já sabemos, no entanto, esse não será o caso, e agora estamos mais propensos a ver um novo conjunto de fones de ouvido sem fio junto com a nova linha de Mac da empresa em apenas algumas semanas.

Caso você esteja se perguntando como seria uma nova edição de AirPods, um vazamento de abril parece nos dar uma ideia geral do novo design: um case mais curto e mais curto e hastes, o que o aproxima mais dos AirPods Pro sans pontas de borracha ajustáveis.

O Pocket-lint passou meses cobrindo extensivamente todos os detalhes conhecidos dos próximos AirPods 3, então, para verificar nossa recapitulação completa, clique aqui .