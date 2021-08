Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Vários recursos chegarão aos AirPods da Apple quando o software iOS 15 for lançado ainda este ano, incluindo suporte adequado para a rede Find My da empresa.

Junto com o Conversation Boost e Spatial Audio , parece que o AirPods Pro e o AirPods Max serão vinculados ao seu Apple ID, em vez de apenas trabalhar com o Precision Finding quando a próxima versão do software chegar.

O AirPods Pro e o AirPods Max funcionarão de maneira semelhante aos AirTags da Apple , usando a tecnologia Bluetooth para apontar sua localização quando você estiver perto deles, mas não tiver certeza de onde estão. Eles também mostrarão sua localização em um mapa, mesmo quando não estiverem conectados ao seu iPhone ou iPad.

Para que isso funcione, o AirPods Pro e o AirPods Max precisam estar vinculados a um ID Apple do usuário, que o 9to5Mac identificou no código interno do iOS 15. Diz-se que os AirPods e AirPods 2 originais não são compatíveis com esse recurso e, embora o AirPods Pro e o AirPods Max sejam vinculados a um ID da Apple, eles não oferecem o recurso de bloqueio de ativação que outros dispositivos da Apple têm.

Porém, ao se vincular a um ID Apple, o AirPods Pro e o AirPods Max continuarão a enviar sua localização para aquele usuário, mesmo que outra pessoa os conecte a outro dispositivo. 9to5Mac também identificou algumas animações no iOS 15 beta 5 que mostra aos usuários como remover AirPods do Find My Network também.

O iOS 15 da Apple deve ser lançado em setembro deste ano, junto com os novos modelos do iPhone 13 .