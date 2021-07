Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se os últimos relatórios forem verdadeiros, a Apple tem um monte de anúncios de novo hardware planejados para os próximos seis meses ou mais.

A empresa de Cupertino planeja iniciar a produção dos AirPods de terceira geração, também conhecidos como AirPods 3 , em agosto, para lançamento no segundo semestre de 2021. Também está planejando vender uma nova versão do iPhone SE com 5G no primeiro semestre de Próximo ano. Isso tudo está de acordo com fontes não identificadas que falam com os nikkeis.

Nikkei, que tem um grande histórico de vazamento de notícias relacionadas ao canal de abastecimento da Apple, disse que a Apple está optando por não atualizar o iPhone 12 Mini. Em vez disso, ele se concentrará na atualização do iPhone SE. A linha 2022 do iPhone da Apple será inteiramente 5G, com o próximo iPhone SE rodando um chip Qualcomm 5G, bem como um processador A15 ainda a ser anunciado. O telefone também manterá seus visores LCD de 4,7 polegadas e botão home com Touch ID.

Além do iPhone SE 5G, Nikkei afirmou que a Apple pode lançar novas versões do MacBook Pro ainda este ano. Eles virão em tamanhos de tela de 14 e 16 polegadas e rodarão em processadores Arm projetados pela Apple. Curiosamente, eles não terão uma barra de toque e carregam MagSafe.

Quanto aos novos AirPods, os detalhes eram escassos. Mas com a produção em massa começando no próximo mês, presume-se que eles possam ser lançados em setembro junto com o próximo iPhone. No entanto, a Apple pode esperar para lançá-los com seus novos MacBook Pros ou alguns outros produtos no final do ano.