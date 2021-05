Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple normalmente atualiza seus produtos populares anualmente, e a linha de AirPods não é diferente. Tem havido muitos vazamentos, de imagens a especificações supostas, sobre os AirPods e AirPods Pro de próxima geração. Mas um novo relatório está indo ainda mais longe, para as atualizações de 2022.

Bloomberg reiterou que AirPods 3 e AirPods Pro 2 vão pousar este ano, mas aparentemente, eles serão atualizados novamente no próximo ano, com o modelo Pro ganhando sensores de movimento com recursos de rastreamento de fitness. A Apple também considerou eliminar as hastes do AirPods Pro e planeja testar o design de um novo par de fones de ouvido sem fio da marca Beats que LeBron James pode ter usado em fotos recentes do Instagram.

As hastes nos AirPods básicos também podem ser encurtadas. Também parece que eles não terão cancelamento de ruído ativo.

Finalmente, a Apple está explorando novas cores para os fones de ouvido AirPods Max que lançaram em dezembro e está desenvolvendo novos produtos HomePod, como uma caixa de Apple TV com um alto-falante e câmera e um alto-falante de última geração do tipo Amazon Echo Show com iPad para uma tela.

Mark Gurman, da Bloomberg, tem um bom histórico quando se trata de revelar detalhes sobre os produtos da Apple ainda a serem anunciados, muito do que ele afirma aqui pode vir a ser concretizado. Em especial, achamos que o AirPods Pro de monitoramento de condicionamento físico faz mais sentido, dado o foco da Apple na saúde.

Escrito por Maggie Tillman.