O AirPods 3 da Apple será lançado em 18 de maio?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com um novo boato, a Apple lançará o AirPods 3 na próxima semana.

Há muito esperávamos uma atualização do AirPods 2 com fortes rumores de que eles seriam mais parecidos com o AirPods Pro na aparência, com uma haste mais curta, mas sem a capacidade de cancelamento de ruído ativo ou pontas de ouvido de silicone e com um case ligeiramente menor.

Parece também que a Apple lançará uma versão de áudio de alta resolução do Apple Music em breve com suporte para Dolby Audio e, portanto, o anúncio dos novos AirPods pode ser programado para isso. 9to5Mac encontrou detalhes no código beta do iOS 14.6 que sugere o novo serviço de maior qualidade, provavelmente chamado Apple Music HiFi.

O iOS 14.6 já está em seu terceiro beta de desenvolvedor, então ele sugere que a versão do sistema operacional móvel da Apple será lançada em breve.

O último boato veio do YouTuber Luke MIani, conforme relatado pelo 9to5Mac através do site Apple Track . Embora isso não seja suficiente para dizermos que esse rumor deve ser levado em consideração, a coleta de todas as informações juntas significa que é provável que haja algum movimento sobre isso em breve. Veremos na próxima semana, mas os AirPods se tornaram um grande produto da Apple e ele vai querer manter o ritmo.

Também achamos que o Apple Music HiFi é um lançamento certíssimo este ano por causa da estreia iminente do Spotify HiFi.

Escrito por Dan Grabham.