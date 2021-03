Esta é a aparência do Apple AirPods 3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima geração de AirPods padrão da Apple tem sido alvo de rumores há algum tempo, mas o último vazamento nos dá uma indicação muito boa de como eles podem ser.

Rumores anteriores afirmavam que a terceira geração de AirPods - ou AirPods 3, como os chamamos - será um cruzamento entre os AirPods padrão e o AirPods Pro e as imagens vazadas dos fones de ouvido parecem apoiar isso.

As imagens vêm do LeaksApplePro e mostram o que parece ser um case semelhante ao AirPods Pro por ser mais largo do que o case padrão dos AirPods, bem como fones de ouvido com design diferente dos AirPods padrão e do AirPods Pro.

Com base nas imagens - se forem reais - o AirPods 3 será mais redondo do que os AirPods padrão e terá hastes mais curtas, como o AirPods Pro. As aberturas pretas também são muito maiores do que os AirPods atuais, que é o mesmo que vimos em um vazamento anterior, combinando com um design semelhante ao do AirPods Pro, mas sem as pontas moldadas.

Não há nada que diga que as imagens mais recentes são reais, mas elas confirmam rumores e vazamentos anteriores. Em termos de recursos, há rumores de que os AirPods 3 têm alguma resistência à água e cancelamento de ruído. Eles também devem apresentar um novo chip.

Há rumores de que a Apple tem um evento planejado para 23 de março, onde os AirTags e novos iPads são esperados. Dado que a segunda geração de AirPods padrão foi revelada em março de 2019, não ficaríamos surpresos em ver a terceira geração aparecer oficialmente em algumas semanas.

Enquanto isso, você pode ler nosso recurso de resumo de boatos do AirPods 3 para saber as novidades.

Escrito por Britta O'Boyle.