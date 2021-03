Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O áudio espacial da Apple foi lançado com o iOS 14 em setembro de 2020 e é a resposta da Apple ao Dolby Atmos para fones de ouvido e ao áudio 360 Reality da Sony .

A tecnologia foi projetada para oferecer som semelhante ao de cinema por meio de seus fones de ouvido AirPods Pro e AirPods Max que o cercam e fazem parecer que o som está vindo de todos os lados. Enquanto isso, o campo sonoro permanece mapeado para o dispositivo em que você está assistindo o filme ou vídeo e a voz permanece com o ator ou ação na tela.

Veja como funciona, em quais dispositivos está disponível, como ligá-lo e desligá-lo e tudo o mais que você precisa saber.

O áudio espacial permite que você ouça o áudio tridimensional de vídeos compatíveis que seguem o movimento do seu iPhone ou iPad.

A ideia da tecnologia é recriar o que você ouviria em um cinema, onde os sons parecem vir de todos os lados, seja pela frente, por trás, pelas laterais. Para fazer isso, o Spatial Audio usa sinais 5.1, 7.1 e Dolby Atmos de um filme ou vídeo compatível, aplica filtros de áudio direcionais e ajusta as frequências retransmitidas para cada ouvido.

Onde o áudio espacial difere de outras tecnologias semelhantes, como Dolby Atmos para fones de ouvido, no entanto, é em seu rastreamento. Os acelerômetros e giroscópios dentro do AirPods Max e AirPods Pro são usados para rastrear sua cabeça e posicionar o som de acordo, mas o Spatial Audio também rastreia seu iPhone ou iPad, então o som que você ouve também é relativo à tela que você está assistindo.

Como resultado, quando o Spatial Audio está ligado e você está assistindo a um filme ou vídeo compatível, se você virar a cabeça ou mover o dispositivo, o diálogo que você ouve permanece com o ator ou ação na tela.

Há algumas coisas de que você precisa para experimentar o áudio espacial. Em primeiro lugar, você precisará dos fones de ouvido AirPods Pro ou AirPods Max.

Você precisará de um iPhone 7 ou posterior ou o iPad Pro 12,9 polegadas (3ª geração) ou posterior, iPad Pro 11 polegadas, iPad Air (3ª geração) e posterior, iPad (6ª geração) e posterior, iPad mini ( 5ª geração e posteriores).

Você também precisará do iOS 14 ou iPadOS 14 ou posterior e de conteúdo audiovisual de um aplicativo compatível. Se um aplicativo for compatível com 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos, ele funcionará com Áudio Espacial.

Para ligar o áudio espacial, siga as etapas abaixo.

Vá para as configurações Toque em Bluetooth Encontre seu AirPods Pro ou AirPods Max Toque no "i" ao lado dos fones de ouvido Role para baixo e ative Áudio Espacial Você também pode tocar em Ver e ouvir como funciona para uma rápida demonstração comparando-o ao áudio estéreo

Quando você estiver assistindo a um vídeo ou filme compatível em seu iPhone ou iPad com seu AirPods Pro ou AirPods Max, aqui está como controlar o Áudio Espacial e verificar se ele está ligado:

Deslize de cima para baixo na tela ou de baixo para cima, dependendo do modelo do seu iPhone ou iPad para abrir o Centro de controle Pressione e segure o botão de controle de volume Outra tela aparecerá onde você poderá ver o ícone de Áudio Espacial Toque uma vez para ligá-lo ou desligá-lo. É azul quando ligado e preto quando desligado. Se as ondas sonoras estiverem pulsando ao redor da cabeça da pessoa no ícone, o Áudio Espacial está ativado. Se eles não estiverem se movendo, mas o ícone estiver azul, o Spatial Audio está ligado, mas não ativo para o conteúdo que você está ouvindo.

Escrito por Britta O'Boyle.