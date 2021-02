Este é o nosso primeiro vislumbre dos próximos AirPods da Apple?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Estes podem ser a terceira geração dos AirPods padrão da Apple. À primeira vista, eles se parecem com o AirPods Pro. Mas eles não têm as pontas moldadas e são mais como uma casa intermediária entre os profissionais e os AirPods 2.

O case é um pouco mais largo do que o case do AirPods 2, mas menos largo do que o case do Pro, enquanto os próprios fones de ouvido são clara mas sutilmente diferentes dos AirPods existentes no mercado.

Rumores circularam por algum tempo de que qualquer novo AirPods padrão seguirá algumas dicas do AirPods Pro e isso está claramente em ação aqui, com uma haste mais curta e malhas de alto-falante maiores - isso pode indicar que o cancelamento de ruído está chegando aos AirPods padrão ou pode ser uma versão da tecnologia de equalização de pressão de ar AirPods Pro projetada para reduzir o cansaço que você obtém ao usar muitos fones de ouvido por longos períodos.

O atual AirPods 2 poderia ficar por aí também, é claro, e simplesmente cair para um preço mais barato - talvez em torno de $ / £ 129 ou mesmo de 99.

O vazamento é cortesia da 52audio , que tem um registro irregular de tais informações no passado - como MacRumors aponta , anteriormente carregava uma imagem de raio-X do AirPods Pro que dizia ser os novos fones de ouvido, mas na verdade não era.

Escrito por Dan Grabham.