(Pocket-lint) - Se você deseja conectar dois pares de AirPods ao mesmo iPhone ou iPad, ou conectar temporariamente outro par de AirPods ou fones de ouvido Beats e compartilhar o mesmo áudio, você veio ao lugar certo.

Se você deseja assistir ao mesmo programa de TV no aplicativo da Apple TV ou Netflix, ou deseja ouvir a mesma lista de reprodução através da Apple Music ou Spotify, veja como conectar dois AirPods ao mesmo iPhone ou iPad e compartilhar o áudio.

Para conectar dois AirPods ou Beats ao mesmo iPhone ou iPad, você precisa ter um par de fones de ouvido compatíveis e um iPhone, iPad ou iPod Touch compatível.

Os iPhones, iPads e iPods Touches compatíveis são: iPhone 8 ou posterior, iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração) ou posterior, iPad Pro de 11 polegadas, iPad Pro (10,5 polegadas), iPad Air (3ª geração), iPad mini ( 5ª geração), iPad (5ª geração) ou posterior, iPod touch (7ª geração).

Os modelos de fone de ouvido compatíveis são: AirPods Max, AirPods Pro, AirPods (1ª geração) ou posterior, Powerbeats, Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats3 sem fio, Beats Solo3 sem fio, Beats Studio3 sem fio, BeatsX e Beats Flex.

Para conectar um segundo par de AirPods ao seu iPhone ou iPad , você só precisa seguir o mesmo processo que fez para configurar o primeiro par de AirPods conectado ao seu dispositivo.

Vá para a tela inicial do seu iPhone ou iPad. Abra a caixa dos seus AirPods ou AirPods Pro / Tire o seu AirPods Max da Smart Case e segure perto do seu dispositivo por 60 segundos. Uma animação de configuração aparecerá. Toque em Conectar Leia as telas e siga as instruções. Toque em Concluído Todos os dispositivos conectados à mesma conta iCloud verão os AirPods configurados automaticamente. Se você abrir as configurações de Bluetooth no seu iPhone, iPad ou iPod Touch, deverá ver os dois pares de AirPods na lista.

Para compartilhar áudio com AirPods ou fones de ouvido Beats, siga as instruções abaixo:

Conecte seus AirPods, AirPods Pro, AirPods Max ou fones de ouvido Beats ao seu dispositivo iOS ou iPadOS. Toque no ícone AirPlay (triângulo com círculos acima). Você pode ir ao Centro de Controle do seu iPhone ou iPad para fazer isso, a Tela de Bloqueio ou localizá-la dentro do aplicativo que está ouvindo. Toque em Compartilhar áudio. Se os outros fones de ouvido com os quais você está compartilhando áudio forem AirPods ou Airpods Pro , traga-os para perto de seu iPhone ou iPad e abra a tampa. Pode ser necessário manter pressionado o botão na parte de trás do estojo. Se os outros fones de ouvido forem AirPods Max, segure-os perto do dispositivo. Para fones de ouvido Beats, você precisará colocar os Beats em modo de emparelhamento e segurá-los perto do dispositivo. Quando os fones de ouvido aparecerem na tela da caixa animada, toque em "Compartilhar áudio". Você também pode ver "Compartilhar áudio temporariamente" e "Conectar ao iPhone".

Ao compartilhar áudio entre dois pares de Airpods ou fones de ouvido Beats, você pode controlar cada par separadamente. Isso significa que você pode alterar o volume, bem como reproduzir, pausar e interromper o áudio individualmente usando os controles da tela de bloqueio ou os controles do Centro de controle.

Você também pode acessar os controles de volume do aplicativo que está ouvindo, tocando no ícone AirPlay. Se você pressionar e segurar o controle deslizante de volume no Centro de controle, verá os dois controles de volume do fone de ouvido aparecerem na tela como grandes barras verticais.

Para controlar o volume de qualquer um dos fones de ouvido, você precisará arrastar o controle deslizante de volume em cada par ou usar os próprios fones de ouvido. Por exemplo, com AirPods Max você giraria a coroa digital. Se você usar um desses métodos, apenas aquele par de fones de ouvido específico será afetado.

Você também pode arrastar o controle deslizante de volume na parte inferior para controlar o volume de ambos os fones de ouvido.

Para interromper o compartilhamento de áudio com outro par de fones de ouvido, você só precisa tocar no ícone AirPlay no Centro de Controle do seu iPhone ou iPad, na tela de bloqueio ou no aplicativo que está ouvindo.

Desmarque o par de fones de ouvido para o qual deseja parar de compartilhar áudio. Você desconectará o segundo conjunto de fones de ouvido ao fazer isso.

