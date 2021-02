Obtenha cerca de 20% de desconto no Apple AirPods Pro agora mesmo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os AirPods Pro da Apple tiveram uma grande queda de preço nos EUA e no Reino Unido. Nos EUA, eles caíram para cerca de US $ 180 e no Reino Unido estão em torno da marca de £ 199.

Os AirPods Pro são os AirPods mais caros, é claro, embora a queda de preço de cerca de 20 por cento seja a mais barata que já vimos. Eles oferecem cancelamento de ruído decente, suor / impermeabilização e controles avançados.

E, com a queda de preço, eles agora são uma compra realmente atraente em relação aos AirPods 2. Eles ficam melhor em seus ouvidos, então podem ser usados para exercícios também.

Se o seu orçamento não esticar tanto, os AirPods (com capa de carregamento sem fio) foram reduzidos de US $ 199 para US $ 159,99 (mais uma vez, com 20% de desconto) e os AirPods originais custam US $ 119,99 (abaixo de US $ 159, 25% desligado), também.

Se você estiver no Reino Unido, os AirPods (com capa de carregamento sem fio) custam agora £ 159 (a partir de £ 199, 20% de desconto) e a versão original dos fones de ouvido custa £ 124,99 (a partir de £ 159, 21% de desconto).

Se você não tem certeza de quais AirPods deve comprar, por que não confere nosso recurso de comparação de AirPods: Apple AirPods Pro vs AirPods 2: Quais são os melhores fones de ouvido sem fio verdadeiros da Apple para você?

