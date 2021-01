Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito se espalham rumores de que a Apple está trabalhando em sucessores para osAirPods e AirPods Pro , mas o último relatório apóia afirmações anteriores de que podemos vê-los no início deste ano do que o inicialmente esperado.

De acordo com o relatório do Digitimes , o AirPods Pro 2 pode chegar no primeiro semestre de 2021, o que está de acordo com um relatório da Macotakara que sugeria que a próxima geração de fones de ouvido sem fio poderia aparecer ao lado de um novo iPhone SE em abril de 2021.

Antes desses relatórios, pensava-se que o AirPods Pro 2 e o AirPods 3 não chegariam até o segundo semestre de 2021.

A informação no relatório Digitimes vem de fontes não identificadas da indústria alegando que o fornecedor de memória flash Winbond deve ser um dos fornecedores de flash para os próximos AirPods "programados para lançamento no final do primeiro semestre deste ano". Ele continuou dizendo que "a fabricante de chips baseada em Taiwan estará operando suas linhas de produção de flash NOR com utilização de capacidade quase total durante o período de seis meses".

Há rumores de que o AirPods Pro 2 possivelmente vem em dois tamanhos, oferece uma forma mais arredondada e compacta, possivelmente deixando a haste e foi sugerido que eles usariam o chip W2 da Apple. Quanto aos AirPods 3, afirma-se que eles se moverão mais em direção ao design AirPods Pro, oferecendo uma haste mais curta e pontas de ouvido substituíveis.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno do AirPods Pro 2 em nosso artigo separado , bem como os rumores em torno do AirPods 3 .

Escrito por Britta O'Boyle.