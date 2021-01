Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple celebrará o Ano Novo Lunar com o lançamento de uma edição especial de seu AirPods Pro, com um emoji gravado para marcar o Ano do Boi.

O símbolo será marcado na caixa de carregamento e na caixa de varejo para os fones de ouvido e, à medida que nos afastamos do Ano do Rato, a gigante de Cupertino também exibiu seus logotipos em alguns sites regionais para incorporar a vaca.

Esta nova edição especial será vendida pelo mesmo preço do AirPods Pro regular, chegando a 1.999 yuans (cerca de US $ 310 / £ 230) na China, o que faz sentido, considerando que os compradores podem receber um serviço de gravação semelhante no caso de graça em outro países. Os AirPods com o tema boi estarão à venda em Hong Kong, Taiwan, Cingapura e Malásia também.

No entanto, como dizemos, esta é uma edição especial e, portanto, a Apple está limitando os pedidos a dois por pessoa. Apenas 25.400 estão sendo produzidos, com 11.480 para serem vendidos nas lojas da região e 13.920 disponíveis para compra nas lojas de varejo online da Apple. Isso, juntamente com o fato de que o Ano do Boi ocorre apenas uma vez a cada 12 anos, significa que você terá que ter bastante sorte para conseguir esta edição do AirPods Pro.

Se veremos a Apple replicar esta mesma celebração para o Ano Novo Lunar - e o Ano do Tigre - em 2022, naturalmente, resta saber, mas, pelo menos, é uma maneira legal da Apple destacar seu compromisso contínuo com um tão importante mercado.

Escrito por Conor Allison.