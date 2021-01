Haverá uma versão mais barata do Apple AirPods Max?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recebemos o tão esperado, mas ainda surpreendente lançamento do AirPods Max da Apple no mês passado. mas há alguns problemas com os novos fones de ouvido - o preço alto e os materiais pesados.

No entanto, um novo relatório sugere que uma versão mais barata pode estar chegando, o que eliminaria esses dois problemas. AirPods Max Lite, como vamos chamá-los, provavelmente teria fones de ouvido de plástico em vez de metal e custaria US $ 349 de acordo com o relatório da AppleLeaksPro. Essa faixa de preço iria diretamente contra rivais bem conhecidos como o Sony WH-1000XM4.

Mesmo que o material do fone de ouvido mude, com certeza é provável que os novos fones de ouvido mantenham o aço inoxidável e a faixa de tecido para máxima flexibilidade e a mesma aparência.

Os AirPods Max da Apple têm impressionado com sua qualidade de som e cancelamento de ruído e fazem o suficiente para justificar seu alto preço se - e somente se - você for um aficionado da Apple. O único outro problema que os analistas tiveram foi com o case, que realmente não protege os fones de ouvido - poderíamos ver uma nova versão desse novo também?

Escrito por Dan Grabham.