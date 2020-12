Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple revelou seus fones de ouvido com cancelamento de ruído, mas com um nome diferente do que esperávamos.

Chamados de AirPods Max, em vez do já rumorado AirPods Studio , eles são projetados para fãs da Apple que preferem um design mais do que intra-auricular.

Os fones de ouvido custam £ 549 e estão disponíveis para pré-encomenda agora em cinco cores: cinza espacial, prata, azul celeste, verde e rosa. Eles começarão a ser enviados na terça-feira, 15 de dezembro de 2020.

Eles apresentam um design acústico personalizado, chip H1 da Apple e software avançado para alimentar o "áudio computacional". As orelhas também apresentam cancelamento de ruído ativo, EQ adaptável, um modo de transparência e áudio espacial.

A fita para a cabeça é feita de aço inoxidável com um design telescópico para se ajustar a uma variedade de formatos e tamanhos de cabeça. A Apple afirma que seu preço é justificado por um mecanismo "revolucionário" que equilibra e distribui a pressão do protetor auricular. No entanto, eles não dobram, o que será uma vergonha para muitos viajantes.

A duração da bateria fornece até 20 horas de áudio de alta fidelidade, tempo de conversação ou reprodução de filme com ANC e áudio espacial habilitado. Os fones de ouvido virão em um case inteligente.

Na frente do som, você encontrará muitas das mesmas tecnologias encontradas nos AirPods Pro nos ouvidos. No entanto, eles apresentam drivers dinâmicos de 40 mm projetados pela Apple muito maiores.

A Apple já oferece fones de ouvido premium de última geração por meio de sua marca Beats, mas esta é a primeira vez em várias décadas que a empresa oferece um dispositivo over-the-ear com seu logotipo.

Escrito por Stuart Miles.