Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O AirPods Pro da Apple foi lançado no final de outubro de 2019, oferecendo um design diferente dos AirPods originais , junto com resistência ao suor e à água, ajuste personalizado, cancelamento de ruído ativo e controles avançados no dispositivo.

O que seu sucessor pode trazer para a festa? Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre a segunda geração do Apple AirPods Pro, que estamos chamando de AirPods Pro 2.

Quarto trimestre de 2021

$ 249

Um relatório da Bloomberg sugere que o Apple AirPods Pro 2 pode ser lançado em 2021, com outras fontes sugerindo que será na segunda metade de 2021, possivelmente até no início de 2022.

Em termos de preço, foi alegado que o AirPods Pro 2 custará US $ 249 nos EUA, que é o mesmo que o AirPods Pro atual.

Redondo

Sem haste

Os AirPods Pro apresentam um design menor e mais compacto do que os AirPods originais, junto com fones de ouvido de encaixe personalizado, embora o modelo de segunda geração seja considerado ainda mais compacto.

Afirma-se que o design poderia percorrer a rota do Samsung Galaxy Bud , eliminando totalmente a haste e oferecendo uma forma mais arredondada que preenche mais a orelha do usuário.

Cancelamento de ruído

EQ adaptativo

Resistência ao suor e à água

Monitoramento de saúde

Recursos semelhantes ao atual AirPods Pro são esperados no modelo da próxima geração, incluindo cancelamento de ruído, equalização adaptativa e resistência à água e suor.

Há rumores de que o AirPods Pro 2 poderia vir com recursos de monitoramento de saúde, como a capacidade de monitorar a frequência cardíaca, detectar o movimento da cabeça e contar os passos.

Também foi dito que o cancelamento de ruído melhorará um pouco e os sensores de luz ambiente estarão a bordo.

Novo chip wireless

Melhorias de bateria

Diz-se que a segunda geração do AirPods Pro virá com um novo chip sem fio, que também pode ser encontrado nos supostos AirPods 3 .

Junto com um novo chip wireless - que embora não confirmado parece bastante provável - melhorias na bateria também foram relatadas.

Isso é tudo que ouvimos até agora sobre o Apple AirPods Pro 2.

Mark Gurman da Bloomberg relatou que a Apple estava trabalhando em uma versão menor dos fones de ouvido AirPods Pro sem haste e que deveriam chegar em 2021.

Os usuários do Twitter, LeaksApplePro, afirmaram conhecer alguns detalhes sobre a segunda geração do AirPods Pro.

AirPods Pro gen 2

-249 $

-Melhor duração da bateria

-Um pouco melhor em cancelamento de ruído.

- Sensores de luz ambiente.

No geral, uma atualização não tão boa, mais parecida com o AirPods gen 2 sobre o AirPods gen 1.

Espere o lançamento no quarto trimestre de 2021 ou no primeiro trimestre de 2022. - LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 19 de outubro de 2020

MacRumors relatou que o analista da Apple Ming-Chi Kuo previu que o AirPods Pro 2 entrará em produção em massa no quarto trimestre de 2021 ao primeiro trimestre de 2022. O relatório também discutiu recursos de monitoramento de saúde.

De acordo com o Digitimes , a Apple planeja revelar a segunda geração do AirPods Pro no segundo semestre de 2021.

Escrito por Britta O'Boyle.