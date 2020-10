Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está desenvolvendo novas versões dos AirPods e AirPods Pro , de acordo com Mark Gurman e Debby Wu da Bloomberg , que são conhecidos por conquistar a Apple. Eles afirmam que ambos os fones de ouvido sem fio serão atualizados em breve com novos designs e chips sem fio aprimorados.

O AirPods Pro de segunda geração da Apple pode não ter mais aquelas hastes brancas icônicas, por exemplo. Em vez disso, eles se parecerão mais com Samsung Galaxy Buds + ou até mesmo com Google Pixel Buds . E provavelmente ainda terão cancelamento de ruído. Quanto aos próximos AirPods , eles serão mais parecidos com os AirPods Pro atuais, completos com hastes mais curtas e pontas substituíveis. Eles também podem ter uma vida útil melhor da bateria.

Tecnicamente, os próximos AirPods serão o modelo de terceira geração da Apple e podem ser anunciados já no primeiro semestre do próximo ano.

Bloomberg também disse que os rumores de fones de ouvido da Apple ainda estão em desenvolvimento. A Apple ainda está ajustando o design; mudou o tamanho dos touchpads externos e o número de peças trocáveis. (Você pode substituir as almofadas de ouvido, por exemplo.)

Finalmente, a Apple teria discutido a introdução de um terceiro alto-falante HomePod, que custaria entre o HomePod de $ 299 e o mini HomePod de $ 99 . Mas acredita-se que o desenvolvimento desse alto-falante esteja em seus estágios iniciais.

Escrito por Maggie Tillman.