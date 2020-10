Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aparentemente, a Apple ainda não acabou com o lançamento do novo hardware em 2020. A empresa de Cupertino realizou um evento em setembro e outubro e, agora, pode revelar mais dois dispositivos até o final do ano.

Os tão comentados fones de ouvido da Apple, o AirPods Studio, não foram lançados no evento do iPhone 12 em outubro de 2020 porque a empresa supostamente teve um "soluço" na produção. De acordo com o vazador do Twitter Jon Prosser, que tem um histórico razoável, a Apple, portanto, eliminou alguns recursos dos fones de ouvido e planeja revelá-los em breve.

Ele disse que a Apple poderia revelar o AirPods Studio no próximo mês e lançá-lo em dezembro. Ou então, eles podem ser colocados em banho-maria até março.

Primeiro:



Grande soluço na produção do AirPods Studio



Alguns recursos-chave foram cortados.



Parece que eles ainda precisam resolver algumas coisas antes de termos as unidades finais.



Parece que eles não estarão prontos para serem enviados até dezembro, NO BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH - Jon Prosser (@jon_prosser) 14 de outubro de 2020

Os últimos vazamentos sugerem que a Apple desenvolveu um modelo Sport de fones de ouvido com grandes protetores de ouvido acolchoados, cancelamento de ruído ativo e porta USB-C para carregamento. Os fones de ouvido também são totalmente reversíveis e podem determinar qual orelha é usada.

Eles estarão disponíveis em branco e cinza espacial.

Por fim, Prosser também deu notícias sobre os AirTags da Apple. Ele disse que eles serão lançados no próximo mês, quando o iOS 14.3 for lançado.

Segundo:



Com o AirPods Studio agora sendo adiado, agora parece que a Apple vai lançar AirTags afinal.



Atualmente, eles estão programados para serem lançados com o iOS 14.3 (o iOS 14.3 conterá recursos habilitados para AirTags) e o iOS 14.3 deve ser lançado no próximo mês.



Então ... pic.twitter.com/Dl0DpMrH9Y - Jon Prosser (@jon_prosser) 14 de outubro de 2020

A próxima atualização do iOS permitirá que as tags de rastreamento funcionem. Eles também devem contar com o chip U1 Ultra Wideband, introduzido pela primeira vez na série iPhone 11 Pro, bem como com o aplicativo Find My, para rastrear itens por meio de crowdsourcing.

Escrito por Maggie Tillman.