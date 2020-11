Apple AirPods e AirPods Pro disponíveis com grande desconto na Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Black Friday pode ver centenas de gadgets recebendo cortes temporários de preços, mas os produtos da Apple normalmente se destacam da multidão - e os AirPods e AirPods Pro ainda estão disponíveis com um grande desconto.

Cada dispositivo da família AirPods - os AirPods originais, os AirPods de segunda geração (com capa de carregamento sem fio) e AirPods Pro - receberam uma redução de preço na Amazon, permitindo que você economize cerca de US $ 50.

O AirPods Pro é confortavelmente o mais caro do trio, embora o preço de venda usual de US $ 249 tenha sido reduzido para US $ 199 - um ótimo negócio para alguém ligeiramente desanimado pelo preço anterior, e o mais barato que já vimos o modelo.

Se o seu orçamento não se esticar tanto, os AirPods (com capa de carregamento sem fio) foramreduzidos de US $ 199 para US $ 159,98 e osAirPods originais custam US $ 128,98 (abaixo dos US $ 159) em outro negócio da Black Friday.

Também há economias de dar água na boca se você estiver no Reino Unido - novamente, com todos os três modelos ainda oferecidos com um desconto notável.

Os AirPods (com capa de carregamento sem fio) foram reduzidos para £ 157 (de £ 199) e a versão original dos fones de ouvido custa £ 125 (de £ 159).

Como os produtos da Apple não costumam ter descontos excessivos fora de algumas janelas de vendas, esta é uma grande oportunidade de adquirir um dos três modelos de AirPods sem pagar o preço total.

Escrito por Conor Allison. Edição por Adrian Willings.