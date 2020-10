Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple pode não anunciar novos fones de ouvido na próxima semana.

Ela está realizando um evento no dia 13 de outubro para, presumivelmente, anunciar o próximo iPhone, bem como outro hardware, como o chamado AirPods Studio, um par de fones de ouvido da marca Apple que foram rumores há meses. No entanto, os parceiros de fabricação da empresa não terão os fones de ouvido prontos até o final de outubro, de acordo com Jon Prosser.

Prosser é um conhecido Apple Watcher e vazador que costuma ser citado em relatórios sobre o que a Apple está planejando, embora seu histórico seja misto. No entanto, suas fontes anônimas estão dizendo que a produção em massa dos AirPods Studios não estará pronta para o evento de 13 de outubro.

“A produção em massa do AirPods Studio não está completa até 20 de outubro”, Prosser twittou , citando uma pessoa supostamente familiarizada com os planos da Apple. "Suponho que eles ainda podem anunciá-los no evento de 13 de outubro e enviá-los no final deste mês ou início do próximo."

O cronograma e o processo de fabricação aqui não são especificados, embora a principal lição seja que o AirPods Studio ainda pode estrear no evento especial da próxima semana. Mas também pode ser possível que eles sejam "lançados via comunicado à imprensa no final deste mês", disse Prosser em um tweet de acompanhamento . "Ou empurrado para o evento de novembro. Pessoalmente, não sei que caminho eles vão tomar com certeza", acrescentou.

Em outras palavras, seu palpite é tão bom quanto o dele agora.

Para mais informações sobre o AirPods Studio, consulte nosso guia aqui .

Escrito por Maggie Tillman.