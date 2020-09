Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou uma atualização de firmware - chamada 3A283 - para o AirPods Pro que parece apresentar suporte para Spatial Audio, um novo recurso que deve ser lançado com o iOS 14. A atualização adiciona uma opção Spatial Audio ao Control Center, mas atualmente requer a atualização beta do ‌iOS 14‌ para usá-lo.

No WWDC 2020, a Apple anunciou algumas mudanças interessantes chegando à sua linha de AirPods por meio de atualizações de firmware - principalmente, Spatial Audio para o AirPods Pro e comutação automática para todos os modelos. O primeiro é um sistema de som surround virtual. Ele usa o giroscópio e o acelerômetro no ‌AirPods Pro‌ e no iPhone para rastrear o movimento da sua cabeça e a posição do seu ‌iPhone‌ e depois compara os dados do movimento para impactar o som que você recebe.

Com o iOS 14 instalado e um par de AirPods Pro atualizado para o novo firmware da Apple, você pode desfrutar do Spatial Audio. Embora a Apple ainda não tenha lançado o iOS 14 ao público, atualmente está testando a versão beta de uma versão quase final do software. A empresa deve lançar o iOS 14 em breve, talvez antes da estreia do próximo iPhone .

Esta atualização de firmware do AirPods também ativa um recurso que permite a comutação automática entre dispositivos. Disponível para ‌AirPods‌ e ‌AirPods Pro‌, permite que eles alternem perfeitamente entre seu MacBook, iPhone ou iPad, detectando quando você está mudando a fonte de áudio desejada para um novo dispositivo. Há algum tempo que queríamos isso e parece impressionante, incluindo o toque agradável de que uma chamada para o seu iPhone pode levá-lo de volta para o seu telefone para uma resposta imediata.

Ambos os recursos devem estar disponíveis agora.

Escrito por Maggie Tillman.