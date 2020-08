AirPods 2 da Apple com estojo de carregamento sem fio têm US $ 30 / £ 40 de desconto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve uma época em que era quase impossível encontrar ofertas de AirPods - esse não é mais o caso. Agora, no entanto, eles recebem descontos regulares em varejistas como Walmart, Target e Amazon.

Atualmente, há US $ 30 ou £ 40 de desconto no AirPods 2 com capa de carregamento sem fio nos EUA e no Reino Unido.

squirrel_widget_171936

Embora não seja uma economia massiva, certamente é incomum e uma pechincha bem-vinda para quem está de olho em um par, mas quer economizar um pouco.

Os AirPods de segunda geração da Apple oferecem qualidade de som decente, Siri sem as mãos, controles de toque e interação perfeita com iPhone, iPad e seu Mac graças ao chip H1 integrado projetado pela Apple.

A versão com um estojo de carregamento sem fio é ótima se você deseja a flexibilidade de colocar seus AirPods em cima de um carregador sem fio, assim como seu iPhone.

Se você não precisa do estojo de carregamento sem fio, verifique os preços mais recentes dessa versão:

squirrel_widget_148285

Quer o melhor e o mais recente? Bem, agora também há um pouco de dinheiro com o AirPods Pro. E, embora não seja um grande desconto, é incomum ver dinheiro com a versão Pro dos fones de ouvido da Apple. Se você puder se esticar para eles, definitivamente valerá a pena.

squirrel_widget_168834

Escrito por Dan Grabham.