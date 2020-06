Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple usou seu evento WWDC para anunciar algumas mudanças emocionantes em sua linha de AirPods por meio de atualizações de firmware - principalmente, áudio espacial para o AirPods Pro e comutação automática para todos os modelos.

O primeiro é um sistema de som surround virtual para o modelo AirPods mais premium da Apple, mas que parece mais do que um pouco envolvido, no verdadeiro estilo da Apple.

Em vez de seguir uma rota mais simples, a Apple fará com que os fones de ouvido acompanhem o movimento da sua cabeça não apenas de forma independente, mas em relação ao seu iPad ou iPhone, para que o posicionamento de cada um possa impactar o som que você recebe.

Se isso marcar uma atualização no perfil sonoro do AirPods Pro para assistir filmes ou TV, isso é um ganho líquido, provavelmente será um sucesso para os usuários, embora não tenha havido uma linha do tempo na hora de chegar.

Outro recurso atraente que chega a todos os AirPods, a partir do que a Apple divulgou, é uma atualização esperada da troca de dispositivos, que fará com que seus AirPods alternem perfeitamente entre seu MacBook, iPhone ou iPad enquanto você faz isso, detectando quando você está alterando o desejado. fonte de áudio para um novo dispositivo.

Estamos querendo isso há um tempo, e parece impressionante até agora, incluindo o toque agradável de que uma ligação para o seu iPhone pode levá-lo de volta ao seu telefone para atendimento imediato, um recurso útil.

Esses dois recursos devem chegar nas próximas atualizações de firmware para os modelos AirPods, embora ainda não haja data para esse lançamento.