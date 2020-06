Como obter AirPods gratuitos ao comprar um novo MacBook ou iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está oferecendo um acordo fantástico para estudantes universitários e seus pais, além de professores, funcionários e professores de escolas domésticas de todos os níveis. Essencialmente, na loja Apple Education, você pode obter um conjunto gratuito de AirPods de segunda geração ao comprar um novo Macbook ou iPad.

Você também não precisa fornecer nenhum ID ou certificado se for um estudante dos EUA. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Vá para a loja Apple Education e role para baixo até ver as novas promoções da Apple:

Compre um Mac. Obtenha AirPods. Economize até US $ 200 em um Mac e obtenha AirPods conosco, 20% de desconto no AppleCare + e muito mais.

Compre um iPad. Obtenha AirPods. Economize até US $ 100 em um iPad e obtenha descontos em acessórios para iPad e 20% em AppleCare +.

Selecione um dos dispositivos elegíveis. É como comprar qualquer outra coisa no site da Apple, só que mais barata.

Você não precisa fornecer nenhum ID ou certificado antecipadamente, se for um estudante dos EUA. Se a Apple não tiver certeza de que você é elegível, poderá enviar um e-mail para verificação. A Apple também tem um limite de quanto estudantes e educadores podem comprar em um ano.

Você terá a opção de personalizar seu dispositivo, por cor, tamanho e assim por diante. Faça isso e clique em continuar.

Depois de clicar em continuar, a Apple deve apresentar o acordo com os AirPods. Ele diz: "Estamos lançando AirPods com seu novo iPad" e você pode adicionar o item à sua bolsa. A Apple também oferece a opção de atualizar para os AirPods com o estojo de carregamento sem fio por um valor extra de US $ 40 ou o AirPods Pro por US $ 90 do bolso. Somente os AirPods padrão de segunda geração são gratuitos com sua compra.

Depois de adicionar os AirPods à sua mala, você poderá revisá-la e fazer o check-out. Você verá a opção de adicionar acessórios com desconto e obter mais 20% de desconto no AppleCare + antes de fazer o check-out. Essas promoções fazem parte da promoção da Apple.

Aqui estão os modelos de Macs e iPad que você pode comprar para obter um par gratuito de AirPods:

A Apple disse que os limites de quantidade se aplicam. Consulte sua política de vendas e reembolso para obter os termos e condições completos.