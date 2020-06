Os fones de ouvido Apple AirPods Studio são iminentes, de acordo com os últimos relatórios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os fones de ouvido intra-auriculares AirPods Studio da Apple entraram em produção e serão lançados em breve.

Já sabemos que os fones de ouvido terão cancelamento de ruído ativo e recursos semelhantes aos do AirPods Pro, mas com detecção de cabeça e pescoço, para que os fones de ouvido saibam quando estão na sua cabeça (por reprodução / pausa) ou ao redor do seu pescoço (então eles não serão desativados se você ainda os estiver usando).

Max Weinbach , da XDA Developer, diz que o firmware para os fones de ouvido também foi concluído em um vídeo de rumores do iPhone 12 , enquanto o DigiTimes informou recentemente que a produção havia começado. O iPhone 13.5.5 beta já está disponível.

Alguns rumores apontaram a conferência virtual de desenvolvedores da WWDC20 da Apple como a plataforma de lançamento dos novos fones de ouvido, mas não pensamos assim porque a Apple evitou repetidamente o lançamento de hardware voltado para o consumidor na WWDC nos últimos anos.

A Apple demonstrou recentemente que está muito feliz em lançar produtos via comunicado de imprensa durante os últimos meses e esperamos que o AirPods Studio não seja uma exceção.

Há também rumores de que a Apple lançará o Apple News + Audio - talvez apresentando boletins de áudio no estilo de alto-falante - durante a WWDC. Os relatórios sugerem que o Apple News + lutou para adicionar assinantes, embora o serviço ofereça uma boa relação custo / benefício.