O Powerbeats Pro sem fio da Apple poderá em breve estar disponível em quatro novas cores brilhantes, se as imagens recém-vazadas compartilhadas pelo WinFuture forem realmente legítimas. As imagens revelam que os fones de ouvido chegarão em vermelho, rosa, azul claro e amarelo.

A Apple lançou pela última vez novas cores para o Powerbeats Pro em agosto de 2019, quando estreou pela primeira vez nos modelos branco, verde e azul escuro. Estes eram além da cor preta original, é claro.

Além das novas cores, os fones de ouvido são idênticos à linha existente. Eles provavelmente são alimentados por um chip H1 e não possuem cancelamento de ruído ativo. No geral, não achamos que exista um par mais completo de fones de ouvido sem fio do que o Powerbeats Pro. Você obtém uma duração incrível da bateria, som agradável e um ajuste seguro o suficiente para levá-lo ao seu treino mais extremo.

O preço das novas cores está fixado em € 249,95 na Europa (cerca de US $ 249 nos EUA). A data de lançamento está programada para 1º de junho, embora as novas cores possam ser reveladas mais cedo. Se for esse o caso, suspeitamos que será um lançamento silencioso, talvez com nenhum anúncio real.

Confira nossa análise dos fones de ouvido sem fio Powerbeats Pro aqui.