Os fones de ouvido over-ear do Apple AirPods Studio detectam quando você os tira

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os novos fones de ouvido over-ear da Apple devem incorporar inúmeras tecnologias inovadoras. Os fones de ouvido devem ser chamados de AirPods Studio - seguindo uma sugestão da série de fones de ouvido intra-auriculares Beats Studio - e incluirão o cancelamento de ruído ativo, conforme suspeito, e custarão US $ 349 / £ 349.

O AirPods Studio será capaz de detectar quando você os remover, que interromperá a música da mesma forma que os AirPods e AirPods Pro comuns. O 9to5Mac também sugere que eles poderão detectar quando estão no seu pescoço - isso parece sugerir que eles ainda estarão ligados e prontos, mas a música será pausada.

No entanto, se nem a cabeça nem o pescoço forem detectados, provavelmente eles entrarão em espera após um curto período de tempo. 4

Outra sugestão - que levaríamos com uma pitada de sal - diz que você pode usar o AirPods Studio de qualquer maneira; os fones de ouvido direcionarão os canais esquerdo e direito de acordo.

Embora você possa usá-los em qualquer dispositivo, é claro, os dispositivos Apple poderão ajustar o som usando as configurações personalizadas do equalizador. A fonte do 9to5Mac sugere que ajustes de baixa, média e alta frequência poderão ser feitos. Isso sugere que esses fones de ouvido serão direcionados a prosumers e criadores de conteúdo

Outras evidências foram encontradas para os novos fones de ouvido no código vazado do iOS 14, sugerindo opções de cores branca e preta.